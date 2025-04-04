Студентка съела сэндвич в веганском ресторане и умерла

Американская студентка умерла в Риме после того, как употребила сэндвич в веганском ресторане, расположенном в районе Казилино. Об этом пишет издание Wanted in Rome.

По данным источника, 21-летняя девушка страдала аллергией на орехи кешью, вследствие чего она могла впасть в анафилактический шок. При этом американка почувствовала недомогание уже в ресторане и побежала в общежитие, но упала и потеряла сознание.

Другие американские студенты поспешили к ней на помощь и предприняли попытки спасти девушку с помощью введения кортизона, однако ни это, ни усилия парамедиков не принесли результата, и студентка скончалась на месте ЧП.

Авторы публикации выразили мнение, что это могло произойти из-за языкового барьера между работниками заведения и студенткой, которая просто могла не понять, что в бутерброде содержатся опасные для нее продукты.

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