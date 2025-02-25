Страшно кричал от боли: российский турист погиб в Гоа после падения на пальму

В Гоа российский турист погиб после падения на пальму из окна гостиницы. По предварительным данным, у мужчины закружилась голова, когда он находился на балконе.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, инцидент произошел в поселке Мандрем. 38-летний турист потерял сознание, перевалился через балкон и упал на пальму, сломав позвоночник.

Мужчина страшно кричал от боли под окнами гостиницы, сообщают очевидцы. Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу, где он скончался от полученных травм.

Подробности произошедшего выясняет полиция Мандрема.

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