13-летний мальчик выпал из окна школы в Санкт-Петербурге

20 января случилось происшествие в одной из школ Санкт-Петербурга. Шестиклассник выпал из окна учебного заведения.

Инцидент произошел в одной из школ в центре Петербурга. 13-летний ученик выпал из окна на глазах у педагога и учеников, когда завершился урок русского и литературы, пишет телеканал 78.ru.

Мальчику удалось выжить. Пострадавшего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Причины произошедшего устанавливаются.

До этого в Твери десятилетняя девочка выпала из окна высотного здания и осталась жива. В произошедшем и его причинам разбираются сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.

Также мы писали, что отец скинувшего из окна подругу парня под Пермью умер сразу после похорон сына. Подробнее читайте здесь.