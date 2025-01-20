Опубликовано 20 января 2025, 16:541 мин.
13-летний мальчик выпал из окна школы в Санкт-Петербурге
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20 января случилось происшествие в одной из школ Санкт-Петербурга. Шестиклассник выпал из окна учебного заведения.
Инцидент произошел в одной из школ в центре Петербурга. 13-летний ученик выпал из окна на глазах у педагога и учеников, когда завершился урок русского и литературы, пишет телеканал 78.ru.
Мальчику удалось выжить. Пострадавшего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Причины произошедшего устанавливаются.
До этого в Твери десятилетняя девочка выпала из окна высотного здания и осталась жива. В произошедшем и его причинам разбираются сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.
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