Стирка белья закончилась парой седых волос: женщина столкнулась в квартире со змеей

В Москве женщина обнаружила в стиральной машине 20-сантиметровую змею. От испугу она сразу захлопнула дверцу стиралки и вызвала спасателей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Пронзительный крик из квартиры на пятом этаже слышал весь район. По обращению женщины в дом приехали спасатели. Они забрали рептилию и эвакуировали ее в ближайший лесопарк. Вогнавшим в страх всех местных жителей животным оказался обыкновенный уж.

Похожий случай произошел в августе в одной из московских школ. Охранник испугался черной змеи и обратился за помощью спасателей. Мужчина был убежден, что перед ним настоящая анаконда, однако вместо опасной рептилии ему повстречался уж.

Ранее мы писали, что в Люберцах эскалатор по сантиметру пережевал йорка. Маленькая собака скончалась на месте. По словам очевидцев, животное около минуты билось в конвульсиях.