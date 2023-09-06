Минуту бился в конвульсиях: в Люберцах эскалатор по сантиметру пережевал йорка

В Люберцах эскалатор насмерть зажевал маленькую собаку. Механизм буквально по сантиметру засасывал йорка, пока он не скончался. Об этом сообщает mk.ru.

Как стало известно, все произошло в одном из торговых центров. Девушка вместе со своим питомцем ходила за покупками. В какой-то момент она захотела сменить этаж и для этого воспользовалась эскалатором. Однако поводок, на котором была собака, застрял между ступенькой и кожухом конструкции.

В итоге маленького йорка буквально переломило механизмом. Очевидцы сообщили, что около минуты он бился в конвульсиях. Когда лестницу остановили, животное уже было невозможно спасти. Сама хозяйка несчастной собаки призналась, что в тот момент ее охватила жуткая паника, именно поэтому она не догадалась отстегнуть поводок от ошейника. Также она уточнила, что всегда гуляла с питомцем, не беря его на руки, хоть он и считается «карманным».

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