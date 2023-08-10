Охранник из московской школы сообщил о нападении анаконды: змея «угрожала» всему району

Охранник одной из московских школ сильно испугался черной змеи и вызвал спасателей. Мужчина был убежден, что на него напала анаконда, однако «опасной рептилией» оказался обыкновенный уж. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, «инцидент» произошел в образовательном учреждении на Пятницком шоссе. Сотрудники экстренных служб приняли звонок от охранника школы. Мужчина рассказал, что всему району угрожает огромная страшная змея.

На место «происшествия» приехали специалисты. Они обнаружили там вместо анаконды безобидного ужа и увезли его в пластиковом контейнере.

Ранее пользовательница TikTok сняла на камеру большую змею. Рептилия лежала в унитазе и не двигалась. Женщина сильно испугалась из-за того, что заметила змею лишь после того, как помочилась на нее. Выяснилось, что животное принадлежит роду Пантерофисы из семейства ужеобразных. За два дня видеоролик собрал 13 миллионов просмотров.