Стая собак растерзала десятилетнюю российскую школьницу

Стая бездомных собак напала на десятилетнюю школьницу в Николаевске-на-Амуре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Хабаровскому краю.

В ведомстве уточнили, что информация об инциденте с несовершеннолетней появилась в соцсетях. ЧП произошло в районе улицы Владивостокской. Животных удалось отогнать прохожим. Девочку с многочисленными травмами доставили в больницу. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

В настоящий момент следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность», максимальное наказание по которой предусматривает арест на срок до трех месяцев. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование инцидента.

Ранее мы писали, что в Нижневартовске шестикласснику в драке порвали селезенку.

Также сообщалось, что в Москве 16-летний футболист изнасиловал школьницу в VIP-комнате кинотеатра.