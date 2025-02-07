В Москве 16-летний игрок одного из московских футбольных клубов изнасиловал школьницу в VIP-комнате кинотеатра. Мать девочки обратилась в полицию.

Подробности сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

5 января молодой человек привел школьницу в кинотеатр с приватными комнатами, где можно смотреть фильмы вдвоем. О том, что смотреть кино они будут наедине, девочка узнала на месте. Как только сотрудник проводил их, спортсмен закрыл дверь и стал приставать. Школьница не давала себя целовать, тогда юноша со злости ударил ее по лицу, после чего напал и совершил насильственные действия.

После этого он угрожал школьнице, поэтому подросток не сразу рассказала родителям. Однако 3 февраля в полицию обратилась мать пострадавшей.

Школьницу опросили, она рассказала, что изнасилование совершил друг, с которым знакомы несколько лет. Парень проявлял симпатию, ухаживал и предлагал встречаться, но девочка отказалась.

Начата проверка по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Якутии преподаватель педколледжа изнасиловал студентку и заставил три года с ним жить.