Стая собак искусала российского школьника и загнала его в заброшенное здание

В Приморском районе Санкт-Петербурга стая собак атаковала школьника. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По словам шестиклассника, собаки искусали его на Мебельной улице. Животные загнали несовершеннолетнего в заброшенное здание, однако ему удалось укрыться от них, после чего он обратился за помощью.

Оперативные службы, прибыв на место ЧП, нашли школьника. Мальчик был доставлен в больницу с множественными ранами, включая укусы на лице, правой стороне груди, а также на руках и ногах.

По факту нападения бродячих собак на шестиклассника СК возбудил уголовное дело по статье о халатности. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства и возможных причастных к ним лиц.

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