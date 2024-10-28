Россиянин сломал девочке тазобедренный сустав при попытке изнасилования

В городе Шлиссельбурге Ленинградской области мужчина предпринял попытку изнасиловать 16-летнюю девочку. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Как рассказала пострадавшая, накануне примерно в 20:00 рядом с домом № 8 на Затонной улице к ней к ней подошел незнакомец и ударил кулаком по голове. Затем мужчина попытался совершить в отношении нее действия сексуального характера. После инцидента девушку доставили в больницу с множественными травмами тазобедренного сустава.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения. Уточняется, что пострадавшая россиянка воспитывается в неполной семье, а также состоит на учете у психиатра и в службе по делам несовершеннолетних.

Ранее мы писали, что в Подмосковье 61-летнего мужчину убило током при поклейке обоев.

Также сообщалось, что в Подмосковье таксист изрезал отверткой клиента за отказ платить за выдуманный тариф.