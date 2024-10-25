Мужчина с ножом напал на людей в российском супермаркете, есть пострадавшие

В Санкт-Петербурге мужчина с ножом напал на покупателей в супермаркете популярной сети. По данным Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, он заявил, что ненавидит людей.

По данным источника, подозреваемый вел себя неадекватно и размахивал ножом. Предварительно, он был под действием запрещенных веществ.

У журналистов есть информация о пяти пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии. Мужчину с ножом скрутил один из покупателей магазина, также нажали тревожную кнопку. Прибывшие сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении, его везут на допрос.

На данный момент магазин закрыт на вход.

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