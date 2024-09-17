Ставший инвалидом ветеран СВО лишился денег и жилья из-за мошенников

В Саратове участник СВО, ставший инвалидом, оказался обманутым мошенниками и лишился жилья. Теперь мужчина вынужден бомжевать. Подробности сообщает местное издание «Саринформ» со ссылкой на активистку Ирину Алешину.

Женщина рассказала, что житель был в зоне СВО в составе одной из ЧВК, но был тяжело ранен. Он стал инвалидом и может передвигаться только на коляске. Вернувшись в родной город, боец попался на удочку телефонных мошенников, они заблокировали его банковскую карту, куда начислялась пенсия. Лишившись сбережений, он не смог оплачивать жилье, поэтому остался на улице. При этом у мужчины нет паспорта – по неизвестной причине.

Активистка отметила, что сейчас инвалид находится в больнице, скоро ему сделают операцию. Она назвала сложившуюся ситуацию «темной», но призвала помочь человеку, который оказался в беде.

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