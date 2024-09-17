В российском регионе мать выбросила родившегося ребенка в выгребную яму

В Улан-Удэ нашли тело новорожденного младенца. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, подозреваемая проживала в частном доме с родителями и скрывала от них свою беременность. Накануне утром во дворе дома она родила живого доношенного ребенка, которого решила оставить в выгребной яме туалета, где наступила его смерть.

Через некоторое время россиянка рассказала о произошедшем приятельнице, которая в свою очередь обратилась в полицию.

Следователи выясняют все обстоятельства ЧП, назначена судебно-медицинская экспертиза. Против женщины возбуждено уголовное дело об убийстве.

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Также сообщалось, что в московском торговом центре упал лифт с пассажирами.