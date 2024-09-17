К ней приходил сын: что известно о россиянке, выпавшей из окна с надписью SOS

Во Владивостоке жительница многоэтажного дома выпала из окна с надписью SOS. Как сообщает Telegram-канал Amur Mash, перед случившимся она видела сына, но не узнала его.

По данным источника, все началось со звонка соседей, которые заметили на одном из окон надпись SOS и мигающий свет фонарика. Они обратились к родным жительницы, сын приехал и пытался войти в квартиру, но мать его не узнала и выпала из окна.

Приехавшие на место сотрудники экстренных служб помогли пострадавшей, которой потребовалась госпитализация. У нее перелом лучевой кости. Полицейские проводят проверку.

Женщина утверждала, что ее удерживают в квартире уже 15 дней.

Ранее мы писали о том, что в Челябинске дети опаздывают на уроки из-за досмотров после нападения подростка с молотком на одноклассников. Напомним, что 16 сентября ученик одной из коррекционных учебных заведений пришел на уроки с молотком, напал на детей и учительницу. Он задержан, а пострадавшие госпитализированы.

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