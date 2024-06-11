Станок весом в 700 килограммов упал на мужчину на автомобильном заводе

На автомобильном заводе в районе Печатники в Москве рабочий пострадал из-за падения 700-килограммового станка. Об этом сообщил источник 360.ru.

Инцидент произошел на производстве, расположенном на Волгоградском проспекте. Рабочего придавило тяжелым оборудованием, его состояние на данный момент неизвестно.

«В сознании или нет, неизвестно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехали спасатели и сотрудники скорой помощи.

В тот же день в парке на ВДНХ возле фонтана «Дружба народов» обрушились строительные леса. В результате происшествия пострадали три человека. Инцидент произошел во время монтажа сценических конструкций. По предварительной информации, причиной обрушения могло стать нарушение техники безопасности.

Ранее мы писали о том, что в российском городе строитель ударил коллегу ножом в пах и попытался сбежать. Все произошло во время драки. Отмечается, что работники не могли поделить заказ и начали бурно выяснять отношения. В какой-то момент один вытащил нож. Пострадавший был доставлен в больницу, а напавший попытался покинуть страну. Он был задержан.

Также стало известно о том, что парень оформил на 19-летнюю девушку кредит, а затем забил ее до смерти кирпичом. Он оставил подругу умирать в овощной яме.