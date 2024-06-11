Познакомился и позвал на прогулку: парень оформил на 19-летнюю девушку кредит, а затем забил ее до смерти кирпичом

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели 19-летней девушки в Бурятии. По подозрению в расправе над ней задержали молодого человека. С ним россиянка перед смертью отправилась на прогулку, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на СК РФ.

В Улан-Удэ 20-летний парень познакомился с девушкой на год младше и предложил ей встретиться. Во время общения он взял телефон жертвы и оформил на нее кредит. Затем молодой человек заманил новую знакомую в гараж, а там избил ее кирпичом. Затем злоумышленник сбросил россиянку в овощную яму, предварительно ограбив.

Через некоторое время полицейские узнали о преступлении и объявили молодого человека в розыск. Его задержали в соседнем регионе. Сейчас с подозреваемым работают следователи.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина из ревности катаной убил знакомого бывшей жены. Он совершил нападение на оппонента ночью в подъезде.