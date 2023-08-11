Стало известно, какое видео отправила парню 16-летняя свердловчанка в последние минуты жизни

Сейчас в Каменске-Уральском семья загадочно погибшей 16-летней девочки готовится к похоронам. Ее тело нашли в овраге в лесополосе 9 августа. Оказывается, за несколько минут до смерти девушка сняла на камеру собаку. Видео она отправила своему молодому человеку. Об этом сообщает kp.ru.

Поздним вечером 8 августа девочка-подросток возвращалась домой из Екатеринбурга. Ночью автобусы уже не ходили, и она решила пойти пешком. Интересно, что 16-летняя свердловчанка будто бы заранее знала, что с ней случится: она выложила в социальные сети таинственное послание, в котором попросила не убивать ее и не насиловать.

Предположительно, причиной смерти стала передозировка синтетическим наркотическим веществом. Однако отец ребенка отвергает эту версию.

Телефона рядом с телом девушки не было обнаружено. Друзья подростка утверждают, что ее Telegram-канал кто-то удалил, однако неизвестно, кто именно.

О последнем ролике студентки педагогического колледжа стало известно благодаря камерам видеонаблюдения. На кадрах она играла с собакой в лесу. Это было через три часа после ее прибытия на электричке из Екатеринбурга. В тот момент девушка снимала видео для своего молодого человека.

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