Таинственное послание погибшей в лесу 16-летней девочки прокомментировал ее отец: остается только ждать

Накануне стало известно о загадочной смерти 16-летней девочки. Ее тело нашли 9 августа в лесополосе города Каменск-Уральский. Отец погибшей вышел на связь с корреспондентами mk.ru и прокомментировал ее смерть.

Несовершеннолетняя будто знала, что идет навстречу к своей погибели. Она оставила в соцсетях послание, в котором попросила не убивать ее и не насиловать.

Ближе к ночи 8 августа девушка ехала домой из Екатеринбурга на электричке. Автобусы в то время уже не ходили, из-за чего ей нужно было пройти пешком шесть километров от железнодорожной станции.

Труп нашли в нескольких метрах от асфальтированной дороги, которая как раз и вела к району, где проживала девочка.

Как утверждает местная жительница, несовершеннолетняя шла по тротуару вдоль леса. На этой дороге нет освещения, люди там практически не появляются, лишь иногда проезжают машины.

Заявление о пропаже ребенка мать подала вечером 9 августа. Через полтора часа после этого тело девочки нашли. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства трагедии. Предварительно, смерть не носит криминального характера, признаков суицида не обнаружено.

Девочку воспитывала мать. Несмотря на то, что отец не жил с ними, он поддерживал связь с дочкой. Интересно, что прямо перед смертью девушка отправила видеосообщение своему молодому человеку.

Отец девочки оставил на ее странице в социальных сетях краткое сообщение: «Пусть земля тебе будет пухом. Дочь, я тебя очень очень любил».

Мужчина рассказал, что мать не сразу заметила отсутствие ребенка только потому, что была на даче. Оказалось, что в Екатеринбург девочка ездила, чтобы пройти первый день обучения на работе.

«Она поступила в педагогический колледж, но чтобы снимать квартиру в Екатеринбурге, хотела самостоятельно зарабатывать», – отметил он.

На здоровье девушка не жаловалась. Кроме того, мужчина отрицает, что его дочь употребляла наркотические вещества. С возлюбленным у нее никаких конфликтов не было, поэтому отец не знает, что могло случиться.

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