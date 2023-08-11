В Ленобласти ребенок выколол себе глаз шилом при попытке открыть коробку

В Ленинградской области, городе Кудрово, пятилетний ребенок попал в больницу после попытки открыть коробку. Он пытался справиться при помощи шила, но нечаянно воткнул его себе в глаз. Об этом сообщает издание Фонтанка.

По данным источника, мальчик пострадал в квартире на Центральной улице. Пока его родители занимались своими делами, он схватил какую-то коробку, которая оказалась закрыта. Это ребенку не понравилось, и он решил попытаться ее вскрыть при помощи шила, однако вместо этого выколол им себе глаз.

Мама с папой пострадавшего незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Сейчас несовершеннолетний находится в детской больнице. Его состояние оценивают, как тяжелое.

После произошедшего Следственный комитет по региону начал проверку. Пока известно, что семья ребенка полная и благополучная.

Ранее в Бийске полуторагодовалый мальчик умер из-за детского пюре. В роковой день он находился вместе с няней. Женщина решила покормить ребенка, но после обеда ему стало резко плохо. Медики уже ничего не смогли сделать.