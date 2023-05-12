Стакан разливного пива отправил 41-летнего москвича в кому

В Москве местный житель выпил стакан разливного пива, лег спать, но не проснулся. Сейчас мужчина на ИВЛ в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

По данным источника, житель Марьина приобрел напиток у себя в районе. Он выпил всего один стакан. Мать утром нашла сына без сознания и вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Врачи сразу увезли пострадавшего в реанимацию.

По словам матери, никаких хронических заболеваний у ее сына не было, и он ничего опасного перед комой не употреблял – только пиво. Врачи поставили мужчине диагноз: аспирация рвотными массами. Его тошнило во сне.

Похожий случай произошел недавно в Подмосковье. Там 33-летняя женщина впала в кому после того, как выпила натощак 2,5 литра энергетика. Жительница Сергиева Посада целый день ничего не ела, а вечером решила взбодриться. Пострадавшую доставили в больницу уже в бессознательном состоянии.

Ранее мы писали о том, что убившая сына москвичка имела проблемы с психикой. 41-летняя жительница вела странный образ жизни. Она неделями не выходила из квартиры, а отцу ребенка просто не открывала дверь. Также у женщины периодически случалась депрессия. Приступы начались после смерти матери.