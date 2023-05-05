Женщина выпила натощак 2,5 литра энергетика и впала в кому

В Подмосковье женщина впала в кому после того, как выпила натощак 2,5 литра энергетика. Врачи оказали 33-летней пациентке своевременную помощь. Об этом сообщает подмосковный Минздрав.

По данным ведомства, жительница Сергиева Посада целый день ничего не ела, а вечером решила взбодриться, выпив огромное количество энергетика. После 2,5 литра жидкости женщине стало плохо, у нее потемнело в глазах. Пострадавшую доставили в больницу уже в бессознательном состоянии.

Женщина оказалась в реанимации, где ее состояние стабилизировали. Ей провели комплексную терапию. Как рассказала и.о. заведующей терапевтическим отделением №1 Сергиево-Посадской больницы Наталия Копычева, тахикардия и почечные повреждения были купированы.

Сейчас жительница уже выписана, она находится на амбулаторном лечении.

Ранее мы писали о том, как в Румынии школьница подавилась желе и впала в кому. В школе девочка решила съесть яблочное желе, но внезапно крупный кусок застрял у нее в горле и практически приклеился к стенкам трахеи. В результате ребенок начал задыхаться и в следствии потерял сознание. У подростка остановилось сердце. Местный врач вместе с медсестрой реанимировали пострадавшую. Далее девочку доставили в тяжелом состоянии в больницу.