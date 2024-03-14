В Пензе учитель информатики совратил восьмиклассницу в школьной лаборантской. Кроме того, он также присылал свои фото в обнаженном виде другим ученицам. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, о случившемся рассказала одна из выпускниц учреждения. Она заявила, что, когда ей было 15 лет, педагог пригласил ее в свою лаборантскую, а затем совершил с ней половой акт. О случившемся она никому не рассказала и открыла правду только тогда, когда мужчину поймали за отправлением непотребных снимков несовершеннолетним.

Как стало известно, переписку со школьницами учитель вел летом 2023 года. Он отдыхал на своей даче, когда нашел чат с девочками. Он добавился в него и выслал им свои фото. Об этом узнали родители подростков и сообщили в полицию.

Информатика задержали и допросили. Он дал признательные показания. Возбуждены уголовные дела. На данный момент мужчина был отпущен под подписку о невыезде.

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