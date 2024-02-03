Споткнулась об урну: мать выронила из рук младенца на асфальт в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге пятимесячная девочка упала на асфальт с рук 34-летней матери. Инцидент произошел 2 февраля на улице Бухарестской, пишет Санкт-Петербург.ru.

Женщина решила отвести свою дочь в больницу. На выходе из дома петербурженка с ребенком на руках запнулась об урну. После этого она уронила малышку на асфальт.

Девочка получила травму головного мозга. Ее поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Известно, что семья, где растет малышка, благополучная.

Ранее в Бурятии четырехлетний мальчик оставил девятимесячного брата в сугробе на улице.

Также мы писали, что третьеклассница умерла на восьмой день лечения от ветрянки дома. Подробности читайте в этой статье.