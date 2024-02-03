Опубликовано 03 февраля 2024, 15:01
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Споткнулась об урну: мать выронила из рук младенца на асфальт в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге мать уронила семимесячную дочь на асфальт, споткнувшись об урну.
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В Санкт-Петербурге пятимесячная девочка упала на асфальт с рук 34-летней матери. Инцидент произошел 2 февраля на улице Бухарестской, пишет Санкт-Петербург.ru.
Женщина решила отвести свою дочь в больницу. На выходе из дома петербурженка с ребенком на руках запнулась об урну. После этого она уронила малышку на асфальт.
Девочка получила травму головного мозга. Ее поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.
Известно, что семья, где растет малышка, благополучная.
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