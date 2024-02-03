В поисках пьяной матери: четырехлетний мальчик оставил девятимесячного брата в сугробе на улице

В Бурятии девятимесячный младенец получил обморожение и попал в реанимацию после того, как его оставили в сугробе на улице. Ребенка бросил в снег четырехлетний брат, который искал пьяную мать, передает портал Gazeta.rb.

Ползающего в одном подгузнике младенца обнаружили в селе Турунтаево. Женщина заметила, как ребенок замерзает на улице. Она оказалась соседкой семейства, откуда был мальчик. По словам жительницы села, мать оставила младенца и его четырехлетнего брата под присмотром несовершеннолетней няни, а сама пошла выпивать.

Через какое-то время девочка ушла, а старший мальчик взял на руки младшего и пошел искать родителя. По пути он оставил брата в снегу. Тот едва не замерз насмерть. Соседка спасла жизнь ребенку — она забрала его и отнесла матери. Затем младенец попал в больницу с обморожением.

Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители. Старшего сына женщины поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Ранее в Забайкалье трехлетнего мальчика обнаружили на улице без верхней одежды. Ребенок лежал там, пока его мать распивала спиртные напитки в гостях.