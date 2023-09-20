Количество погибших растет: три человека стали жертвами взрыва газа в жилом доме

Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте взрыва газа в подмосковной Балашихе. Спасатели разбирают завалы и извлекают из-под обломком пострадавших граждан и тела погибших, передает Telegram-канал РИА Новости.

К настоящему моменту известно о трех жертвах взрыва газа в жилом доме. Соответствующую информацию подтвердили в МЧС. Кроме того, спасатели сообщили о нахождении двух человек под завалами. Сотрудники ведомства продолжают вести работы по вызволению людей. По информации некоторых СМИ, под обломками может находиться ребенок.

Число пострадавших, по предварительным данным, достигло четырех. Сейчас пережившим взрыв людям оказывают необходимую медицинскую помощь.

Жители подмосковной Балашихи услышали хлопок сегодня утром, 20 сентября. Позже стало известно, что в одной из городских девятиэтажек произошел взрыв газа. Подробности и детали случившегося пока не раскрываются.

Ранее в Москве произошел взрыв в девятиэтажке на Зеленодольской улице. В результате случившегося пострадал мужчина, который вскрывал сейф с порохом.