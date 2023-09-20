SHOT: под завалами взорвавшегося девятиэтажного дома в Балашихе находится ребенок

Под завалами взорвавшегося дома в Балашихе находится ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации Life.ru, на данный момент спасатели пробираются к потерпевшему. Службе МЧС удалось спасти одного человека, проживающего на первом этаже. Очевидцы сообщают, что мужчина был весь в крови. Сейчас его осматривают медицинские сотрудники.

Разбор завалов продолжается.

Известно, что в результате произошедшего есть погибшие. В момент взрыва 38-летняя женщина готовила завтрак на кухне, а ее супруг собирался на работу. Квартира молодой семьи находилась на 4 этаже — в самом эпицентре взрыва. Местная жительница погибла на месте. Ее возлюбленный успел выбраться и серьезно не пострадал.

По предварительным данным, в девятиэтажном доме произошел взрыв газа. Жители услышали сильнейший хлопок в 8:20 утра 20 сентября 2023 года.

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