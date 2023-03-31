В Нижегородской области мальчик катался на велосипеде и угодил в яму с грязью, в которой едва не утонул. Об инциденте сообщает издание mk.ru со ссылкой на местное СМИ.

Как выяснилось, в одном поселке проводились работы по укладке труб, вот почему на дороге образовалась двухметровая яма. Мастера никак не оградили опасный участок, поэтому ребенок не заметил его и угодил в грунтовую ловушку.

Если бы не случайные прохожие, которые услышали крик о помощи, ситуация могла закончиться весьма трагично. Очевидцы сообщают: когда они прибыли на место происшествия, потерпевший начал уже синеть. К счастью, его удалось спасти, и сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает.

Ранее мы писали о том, что пятилетняя девочка получила травму во время нахождения в парке развлечений Санкт-Петербурга. По неизвестным причинам в руках малышки оказался осколок стекла. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Не менее интересна та история, в которой 43 школьника из Киргизии отравились после распыления духов. Мальчик принес в образовательное учреждение парфюм, разбрызгал его, а затем у детей начались рвота и головокружение. Чем закончилась эта ситуация — узнаете в этой статье.