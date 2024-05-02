Российский школьник погиб от удара током от зарядки для телефона

В подмосковном Домодедове 9-летний мальчик получил смертельный удар током от зарядки для телефона. Об этом сообщает mk.ru.

По информации источника, ЧП произошло накануне вечером. Находившиеся в квартире родители услышали громкий хлопок из комнаты сына-второклассника. Открыв дверь, они обнаружили лежащего на полу мертвого школьника. От включенного в розетку зарядного устройства шел дым.

В настоящий момент по факту случившегося организована проверка.

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