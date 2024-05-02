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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 02 мая 2024, 14:28
1 мин.

Российский школьник погиб от удара током от зарядки для телефона

В Подмосковье школьник получил смертельный удар током от зарядки для телефона.
Российский школьник погиб от удара током от зарядки для телефона

© Freepik

В подмосковном Домодедове 9-летний мальчик получил смертельный удар током от зарядки для телефона. Об этом сообщает mk.ru.

По информации источника, ЧП произошло накануне вечером. Находившиеся в квартире родители услышали громкий хлопок из комнаты сына-второклассника. Открыв дверь, они обнаружили лежащего на полу мертвого школьника. От включенного в розетку зарядного устройства шел дым.

В настоящий момент по факту случившегося организована проверка.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области семейная пара употребила алкоголь и замерзла насмерть в собственном роде.

Также мы писали, что в Москве 20-летнюю девушку жестоко избил тапком собственный отец.

Источник:mk.ru
Автор:Евгений Медведев
Теги:
смерть
чп
школьник