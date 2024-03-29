На Урале двухлетняя девочка умерла от удара током, пока ее отец спал

В Екатеринбурге двухлетняя девочка скончалась от удара током пока ее отец спал в квартире. Против уснувшего родителя возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Отмечается, что ЧП произошло 28 января. Малышка захотела потрогать оголенные провода на кухне, которые находились под напряжением. Отец ребенка в этот момент спал и за ней не следил, а мать была на работе.

Проснувшись, мужчина увидел свою дочь без признаков жизни. Он поехал вместе с ней на работу к супруге и заявил, что девочка потеряла сознание. Женщина вызвала скорую помощь. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть юной россиянки.

Сотрудники полиции возбудили против безответственного отца уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, его направят в екатеринбургский Железнодорожный районный суд.

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