Сожительница обокрала участника СВО и сбежала с деньгами к любовнику

Участник СВО обратился в полицию и пожаловался на сожительницу. По его словам, женщина обокрала его, а после сбежала вместе с любовником. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, мужчина связался с правоохранителями из военного госпиталя. Он рассказал, что получил ранение, а также был контужен. А 49-летняя возлюбленная вместо того, чтобы поддержать его, забрала его деньги. Всего россиянка украла чуть больше миллиона рублей, после чего уехала в Удмуртию. Причем не одна, а вместе с новым избранником, с которым изменяла военному.

Теперь пострадавший требует справедливости. Он отметил, что готов написать заявление, но только с посторонней помощью. Дело в том, что из-за ранения он не может держать ручку в правой руке.

Ранее в Подмосковье женщина сломала грудные позвонки девятилетней девочке. Примечательно, что от ее действий пострадала не только одна школьница, так как она напала на несовершеннолетних на детской площадке.

Также недавно в Свердловской области толпа школьников избила 15-летнего подростка-сироту из-за длинных волос.