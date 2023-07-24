Создатель образа «Дяди Степы» Герман Мазурин попал в больницу с переломом основания черепа

Художника Германа Мазурина госпитализировали с травмой головы после падения. 90-летний мужчина известен, как создатель образа «Дяди Степы» – героя произведений поэта Сергея Михалкова. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, знаменитость попал в больницу из своего дома на улице Малая Дмитровка. Пенсионера госпитализировали в ночь на понедельник, 24 июля. По предварительным данным, он упал в своей квартире и сильно ударился головой. Врачи оценивают состояние пациента, как критическое. Диагноз – тяжелое сотрясение мозга и перелом основания черепа.

Напомним, что Герман Мазурин является заслуженным художником РСФСР. Он работал над иллюстрациями ко многим детским книгам.

Ранее мы писали о том, что автора песен Валерия Леонтьева и Льва Лещенко госпитализировали после ДТП на трассе. В подмосковную больницу доставили артиста, сатирика, автора песен известных исполнителей Семена Каминского. Он попал в ДТП на трассе М-2.

А 19 июля стало известно о госпитализации отца певца Леонида Агутина Николая. 88-летний музыкант оказался в больнице спустя несколько дней после юбилея сына. Подробности госпитализации читайте здесь.