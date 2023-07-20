Автора песен Валерия Леонтьева и Льва Лещенко госпитализировали после ДТП на трассе

В подмосковную больницу доставили артиста, сатирика, автора песен известных исполнителей Семена Каминского. Он попал в ДТП на трассе М-2.

Подробности сообщил Пятый канал.

По информации источника, у 82-летнего Каминского внутричерепная травма. В какой больнице он находится, не уточняется.

Каминский – автор песен Валерия Леонтьева, Льва Лещенко, Валентины Толкуновой, Людмилы Гурченко. Он является обладателем «Песни года». Каминский владеет сетью магазинов в Москве.

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