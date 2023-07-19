Агутина подключили к аппарату: что известно о госпитализации певца

Певец и композитор Николай Агутин раскрыл подробности госпитализации и рассказал о самочувствии. Выяснилось, что он приехал на плановое обследование и останется в больнице на 2-3 дня. Артиста подключили к аппарату.

Агутин сообщил, что его выпишут 21 июля.

«Я на плановой (госпитализации - прим.) — проверить давление, туда-сюда. Через три дня, в пятницу, выхожу», - рассказал Агутин телеканалу «360».

Певец утверждает, что никаких патологий не обнаружено, а проверка здоровья вызвана резким скачком давления. По заявлению Агутина, «все замечательно», «анализы очень хорошие».

«Повесили мне аппарат какой-то. Я с ним похожу и... домой», - сообщил певец изданию BLITZ+.

Новость о госпитализации артиста появилась 19 июля. Агутина положили в кардиологическое отделение московской клиники. Он жаловался на утомляемость, беспокойный сон, боль в мышцах на ногах. Медики приняли решение оставить Агутина под наблюдением. Примечательно, но еще несколько дней назад он выступал на юбилее сына.