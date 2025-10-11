Совершивший суицид криптопредприниматель Кудо сотрудничал с ГУР Украины

Покончивший с собой криптопредприниматель Константин Кудо (Константин Ганич) сотрудничал с Главным управлением разведки Украины. Бизнесмен неоднократно переводил миллионные суммы на нужды ВСУ.

По данным Telegram-канала Mash, Кудо управлял портфелем активов объемом около $65 млн, из которых $10 млн принадлежали ГУР. В недавнем интервью он рассказывал о проблемах в бизнесе — один из его проектов закрылся из-за недобросовестного партнера, что привело к потере $1,3 млн. Предприниматель утверждал, что смог вернуть эти средства инвесторам, но после этого столкнулся с угрозами расправы от неизвестных лиц.

Напомним, Константин Кудо свел счеты с жизнью из-за рекордного обвала криптовалютного рынка, который произошел после введения новых пошлин администрацией президента США Дональда Трампа. Тело бизнесмена обнаружили в его машине Lamborghini Urus.

