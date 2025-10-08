«Отморозок, такого не было даже в 90-х»: криминалист об убийстве архитектора Супоницкого

Криминалист Михаил Игнатов назвал из ряда вон выходящим убийство петербургского архитектора Александра Супоницкого. Эксперт отметил в разговоре с сайтом «Страсти», что «такого никогда не было даже в 90-х».

По словам Игнатова, в 90-х отъявленные участники ОПГ, киллеры никогда не убивали при детях — подобное противоречило понятиям того времени. И, если предполагаемая жертва находилась с ребенком, преступники переносили время и место расправы.

«Вообще из ряда вон выходящий случай, в принципе не помню подобного в своей практике. Убийца или отморозок законченный, или сошедший с ума шизофреник, который имел маниакальную идею — лишить жизни этого человека. Но, поскольку он принял решение после покончить жизнь самоубийством, думаю, у него не было каких-то моральных качеств, устоев и ограничений», — заявил криминалист.

Эксперт отметил, что намерение покончить с собой позволило убийце «педантично расправиться с отцом» в присутствии ребенка. Игнатов также допустил вероятность возникновения осеннего обострения у злоумышленника.

Напомним, жестокая расправа над архитектором случилась в подъезде дома на Кременчугской улице. Топ-менеджер строительной фирмы Константин Козырев заставил Александра встать на колени и застрелил его на глазах у дочери. Позже выяснилось, что Супоницкий задолжал Козыреву крупную сумму.