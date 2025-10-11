Не выдержал обвала рынка: крупнейший украинский криптобизнесмен Кудо покончил с собой

В Киеве украинский предприниматель, директор организации «Ассоциация трейдеров Украины» Константин Ганич, известный как Кудо, свел счеты с жизнью из-за рекордного обвала криптовалютного рынка.

По данным национальной полиции страны, перед смертью Ганич оставил прощальное сообщение, жалуясь на финансовые трудности. Тело криптобизнесмена обнаружили в его автомобиле Lamborghini Urus. В последнее время Ганич переживал тяжелый период — он жаловался родным на депрессию и катастрофические финансовые неудачи.

Обвал начался сразу после объявления о введении новых повышенных пошлин администрацией Дональда Трампа. В результате масштабного кризиса на крипторынке большинство валют из топ-100 потеряли до 16% стоимости. Общие потери крипторынка составили $10 млрд, а американского фондового рынка — $ 1,65 трлн. Аналитики отмечают, что такое резкое падение стало беспрецедентным даже по сравнению с предыдущими кризисами.

