Сотрудники Театра музкомедии спасались через крышу во время пожара. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, все выходы в заведении были заблокированы. Из-за этого сотрудникам театра пришлось выбивать стекла и спасаться через крышу.

Как сообщает источник, в результате пожара пострадал сотрудник театра. Мужчина получил серьезные ожоги, когда пытался потушить пламя. По дороге в больницу потерпевший скончался.

Известно, что пожар начался в гримерке на четвертом этаже — произошло короткое замыкание. Из здания театра было эвакуировано более ста человек.

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