Погибший владелец квартиры в ЖК «Селигер Сити» мог специально устроить пожар. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Он тяжело переживал расставание с женой, забравшей у него детей.

Отмечается, что 29 сентября погибший принес во вторую квартиру в Химках 10 газовых баллонов. Соседи сделали ему замечание, но мужчина ответил в грубой форме и уехал. После этого местные жители вызвали экстренные службы, которые вскрыли квартиру и вынесли баллоны.

Через несколько часов в другой квартире умершего в ЖК «Селигер Сити» раздался взрыв. Мужчина сгорел заживо.

Ранее сообщалось, что после пожара в ЖК «Селигер Сити» возбуждено уголовное дело по статье «Убийство по неосторожности». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в московской больнице в лифте застряли 11 человек. Среди них оказались беременная и женщина после инфаркта.