Сотрудники салона красоты, устроившие драку с клиентами, переложили ответственность на ребенка

Сотрудники столичного салона красоты избили маму и дочку из-за большой скидки, на которую они претендовали, а потом подали на клиентов заявление в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Москвичка вместе с 16-летней дочерью пришла в салон красоты, чтобы сделать девочке стрижку и окрашивание волос. У женщины был купон на скидку, по которому вместо 22 800 рублей они могли заплатить всего 4 500 рублей. Администратор заведения сначала нахамил гостям, а затем вместе с коллегой толкнул школьницу и спустил с лестницы ее мать.

Пострадавшие сразу обратились за помощью в полицию, но руководство салона подало встречное заявление. Как утверждает администратор, клиентки не предоставили никакого скидочного купона, и после озвучивания стоимости услуги начался конфликт, в ходе которого ребенок ударил работницу соседнего отдела. В подтверждение своих слов адепты красоты показали видео инцидента, только вот оно сильно обрезано, из-за чего понять, что случилось на самом деле, практически невозможно.

Специалисты сейчас заняты выяснением всех подробностей произошедшего.

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