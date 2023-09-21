Провели сразу две операции: в Подмосковье врачи спасли ребенка во время родов

Медики из Подмосковья спасли жизнь ребенку во время родов. За одну операцию врачам пришлось сделать кесарево сечение и удалить опухоль, из-за которой малыш мог не появиться на свет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

У 39-летней женщины еще на ранних сроках беременности была обнаружена миома матки, которая представляет серьезную угрозу во время естественных родов. Все 39 недель будущая мама наблюдалась у врачей.

Специалисты решили провести кесарево сечение, поскольку шансов родить естественным путем у женщины было мало. Медики успешно справились с поставленной задачей: они удалили опухоль и помогли ребенку появиться на свет.

У женщины родилась здоровая девочка весом 2830 г и ростом 51 см. Счастливую маму уже выписали из больницы вместе с дочкой.

Ранее мы писали, что в Великобритании женщина родила прямо на работе. Как утверждает британка, она и не подозревала, что находится в положении.