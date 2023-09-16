Работники салона красоты столкнули клиентку с лестницы и жестко выпроводили ее 16-летнюю дочь

Поход в салон красоты обернулся для жительницы Москвы и ее 16-летней дочери избиением. Работники заведения столкнули женщину с лестницы и жестко выпроводили школьницу из-за большой скидки, на которую они претендовали, передает Life.ru.

Мать и дочь хотели попасть на процедуру в салон красоты, находящийся на Малом Николопесковском переулке. Там планировалось сделать девочке прическу и окрашивание волос. Стоимость услуги составляла 22 800 рублей. Однако у москвички был купон, с помощью которого можно было заплатить лишь 4500 рублей за все.

В процедурный день жительница столицы РФ и ее дочь столкнулись в хамством в салоне красоты. Администратор заведения, услышав про скидку и купон, стал выпроваживать клиенток, причем очень грубо. Вместе с коллегой мужчина оттолкнул школьницу, а затем спустил с лестницы ее мать. В результате случившегося женщина получила ушиб правого плечевого сустава. Сейчас в обстоятельствах конфликта разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Ленобласти незнакомец избил юношу и девочку за отказ выпить с ним пива. Мужчина повалил мальчика на землю, а его спутницу ударил ногой.