Сотрудник службы безопасности «Крокуса» рассказал о первых минутах теракта. Об этом сообщает портал «Москва 24».

Сотрудник службы безопасности «Крокуса» Роман Фокин рассказал, как помог выбраться зрителям из зала. Услышав стрельбу, мужчина понял: нужно «открывать большие ворота со сцены», чтобы люди выходили на улицу. Роман помогал потерпевшим: он поднимал их и выводил, чтобы не создавать «большой пробки».

По воспоминаниям Фокина, огонь распространился за 5-7 минут. Мужчина отметил, что в экстренной ситуации «собой уже не дорожишь».

Ранее было раскрыто число эвакуированных из «Крокуса» во время теракта. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что озвучена точная сумма гонорара террористов за нападение на «Крокус». Один из злоумышленников на допросе заявил о гонораре в 500 тысяч рублей, однако его слова были неверно восприняты.