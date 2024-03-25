Раскрыто число эвакуированных из «Крокуса» во время теракта людей

Свыше пяти тысяч человек были эвакуированы из здания «Крокус Сити Холл» в день теракта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя компании Crocus Group.

«Из здания были эвакуированы пять тысяч человек», — заявил собеседник агентства.

Представитель компании добавил, что пожарным удалось спасти еще сто человек из подвала и с кровли здания.

Напомним, вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске случился теракт. Перед концертом рок-группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и начали расстреливать зрителей. Террористы также устроили пожар в здании. Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать четырех подозреваемых в Брянской области 23 марта.

Согласно последним данным Следственного комитета, в результате ЧП погибли 137 человек, из них трое — дети.

Ранее мы писали, что стрелявшим в «Крокус Сити Холле» террористам обещали заплатить 500 тысяч рублей на всех.

Также стало известно, что отличившихся при задержании у границы террористов из «Крокуса» военных наградили.