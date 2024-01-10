Сотрудник российского кафе расстрелял посетителя из травматического оружия

В Красноярске сотрудник кафе открыл огонь по посетителю и ранил его в голову. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД региона.

По данным источника, ЧП произошло в ночь с 6 на 7 января в одном из заведений в красноярском микрорайоне Зеленая роща. О звуках выстрелов правоохранителям рассказали местные жители. Прибывшая на вызов следственно-оперативная группа обнаружила в помещении кафе окровавленного мужчину, его доставили в больницу.

Следователи выяснили, что между посетителем и работником заведения случился конфликт, в ходе которого последний вытащил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента.

Сотрудникам полиции удалось оперативно задержать 45-летнего стрелка, пистолет был изъят. Выяснилось, что задержанный ранее уже был судим.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

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