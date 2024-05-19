Сотрудник МЧС умер во время соревнований по силовому экстриму в Тюмени

Во время соревнований по силовому экстриму в Тюмени у сотрудника МЧС остановилось сердце. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

18 мая в Тюмени прошел турнир по силовому экстриму. Прямо во время соревнования один из спортсменов потерял сознание. До этого он поднял 80 килограммов.

Мужчину бросилась спасать бригада медиков, однако их усилия оказались тщетны. Сердце спортсмена остановилось. Отмечается, что умерший работал в службе МЧС. Мужчина регулярно принимал участие в спортивных соревнованиях.

12 мая стало известно о смерти триатлониста Игоря Сысоева. 43-летний участник двух Олимпийских игр попал в ДТП в Краснодарском крае. Мужчина скончался еще до приезда врачей.

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