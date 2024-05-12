Умер триатлонист Игорь Сысоев, попавший в ДТП: раскрыты подробности

Российский триатлонист Игорь Сысоев умер в ДТП. Спортсмен, участник Олимпийских игр в Афинах и Пекине попал в аварию в Краснодарском крае. Подробности сообщает «ЧП Краснодар».

О смерти мужчины стало известно 12 мая. По данным источника, все произошло в районе Тамани. Утром, в 10:30 Сысоев был за рулем автомобиля, ехавшего по автодороге «Новороссийск-Керчь». Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой.

Отмечается, что 43-летний спортсмен ушел из жизни до того, как приехали сотрудники скорой помощи. Он был в машине не один. Рядом на пассажирском сидении была 22-летняя триатлонистка Анастасия Звягина, которая получила травмы и была доставлена в больницу.

Напомним, что Игорь был участником двух Олимпиад – в 2004 в Афинах и в 2008 году в Пекине. Он был обладателем Кубка Европы и чемпионом России. А в 2017 году был назначен главным тренером сборных России по триатлону.

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