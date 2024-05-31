Сотрудник ДПС сбил боевой дрон ВСУ из служебного автомата

Российский сотрудник ДПС помог отразить атаку украинских дронов на Новороссийск. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации источника, 30-летний гаишник Максим Сидоров ночью на 11-м километре трассы Новороссийск — Керчь обнаружил дрон ВСУ. Взяв автомат, он произвел по движущемуся в небе БПЛА 11 выстрелов. Обломки дрона забрали прибывшие военнослужащие.

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