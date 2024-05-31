Терпевшая побои россиянка налила мужу в рюмку уксус вместо водки и убила его

В Санкт-Петербурге местный житель скончался после того, как вместо водки употребил уксус. Об этом пишет 78.ru.

По информации источника, рюмку с уксусом россиянину подала супруга, которая много лет терпела побои и унижения. Вечером 29 мая в ходе распития спиртного между супругами произошел очередной скандал. Когда терпение кончилось, женщина захотела проучить мужа: поставила в холодильник бутылку с замененной жидкостью, рассчитывая, что он не догадается.

Через некоторое время петербуржец вытащил бутылку из холодильника и употребил ее содержимое, приняв за алкоголь. Позднее мужчину обнаружил мертвым на кухне его пасынок.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее мы писали, что в Уфе у 14-летнего подростка во рту взорвалась электронная сигарета.

Также сообщалось, что во Владивостоке местная жительница родила ребенка на лавочке, не дождавшись скорую помощь.