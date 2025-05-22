Опубликовано 22 мая 2025, 13:121 мин.
Сотрудницу военкомата в российском городе покусала крыса
В Санкт-Петербурге крыса покусала 67-летнюю сотрудницу военкомата.
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В Санкт-Петербурге крыса покусала 67-летнюю сотрудницу военкомата. Об этом сообщает Фонтанка.
Ночью 21 мая сотрудница военкомата пострадала от нападения крысы. Из-за укуса женщине пришлось обратиться за помощью к врачам. Пострадавшую осмотрели, обработали ей рану пальца левой кисти и провели необходимые процедуры.
По информации источника, местную жительницу отправили домой в удовлетворительном состоянии.
Ранее в Приморье пятеро школьников отравились средством от крыс. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что в Уфе покусанному собакой мужчине не хватило препарата от бешенства в больнице.