Сотрудницу военкомата в российском городе покусала крыса

В Санкт-Петербурге крыса покусала 67-летнюю сотрудницу военкомата. Об этом сообщает Фонтанка.

Ночью 21 мая сотрудница военкомата пострадала от нападения крысы. Из-за укуса женщине пришлось обратиться за помощью к врачам. Пострадавшую осмотрели, обработали ей рану пальца левой кисти и провели необходимые процедуры.

По информации источника, местную жительницу отправили домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Приморье пятеро школьников отравились средством от крыс. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Уфе покусанному собакой мужчине не хватило препарата от бешенства в больнице.