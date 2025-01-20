Нашли под батареей в классе: в Приморье пятеро школьников отравились средством от крыс

В Приморье пятеро школьников попали в больницу, попробовав средство от крыс. Они нашли рассыпанную химию под батареей в классе во время перемены.

Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в селе Покровка. Как пишет источник, второклассники попробовали химию – и теперь лежат в больнице.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Допрошен директор школы.

Прокуратура Приморского края сообщила в своем Telegram-канале, что пятеро второклассников «на перемене контактировали с химическим веществом, рассыпанным под трубой отопления в учебном классе, в результате чего потребовалась их госпитализация».

На место выезжал прокурор. Будет дана оценка действиям сотрудников школы, которые допустили размещение химии в классе.

Ранее сообщалось, что Северной Осети детей госпитализировали из-за спрятанного в карандаше лекарства. Его принесла в школу пятиклассница.